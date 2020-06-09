Йошкар-Ола, , 12:05 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 июня выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала пандемии подтвержден 2151 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровел в регионе 1821 житель, за последние сутки выписали 94 человека. Доля выздоровевших среди общего числа носителей коронавируса в Марий Эл составляет 84,65%. 16 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев в республике не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе за сутки выписаны после полного выздоровления 1443 человека, при этом число новых носителей коронавируса, выявленных за последние сутки, составило 1226 человек.

Читайте также: В Поволжье вновь число выздоровевших превысило число носителей коронавируса