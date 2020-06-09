Стокгольм, , 13:14 — REGNUM События 2015 года, впоследствии названные «кризисом беженцев осени 2015 года в Евросоюзе», поставили все европейское сообщество перед новыми вызовами, чтобы проверить интеграционное объединение на прочность. Некоторые страны, как Италия, оказались на переднем крае, спасая тонущие суда с беженцами и размещая вновь прибывших в палаточных лагерях. Швеция не была первой, куда прибывали беженцы, но именно в эту страну устремились десятки тысяч людей с просьбой предоставления убежища. Выяснилось, что согласно данным Государственного миграционного управления Швеции, большинство этих людей получили убежище, так как им был предоставлен вид на жительство. Об этом 9 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, спустя пять лет после кризиса с в 2015 году почти 99 000 человек из тех, кто обратился за убежищем, получили вид на жительство в Швеции. Таким образом, по состоянию на 2020 года порядка 60% прибывших лиц смогли получить право остаться на территории Швеции. Из 163 456 человек, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища в Швеции в 2015 году, более 60% (98 867 человек) получили вид на жительство.

Уже в начале лета 2015 года число заявок на предоставление убежища в Швецию стало увеличиваться. Осенью почти 80 000 беженцев прибыли за два месяца, прежде чем правительство в ноябре приняло решение ввести пограничный контроль, ужесточив пересечение государственной границы. Вскоре их число увеличилось до 163 456 человек, 60% которых до сих пор проживают в Швеции.