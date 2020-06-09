Смоленск, , 11:59 — REGNUM 143 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные опубликованы в федеральной статистике 9 июня.

За сутки также подтверждён ещё один летальный исход у пациента с коронавирусоам. В то же время выписаны с выздоровлением сразу 135 человек.

Всего в регионе за период с 28 марта по 9 июня положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3 тыс. 300 человек. 1 тыс. 240 человек уже выписаны с выздоровлением. В 44 случаях медики оказались бессильны — пациенты скончались.