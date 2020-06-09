Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Скопление автомобилей на больничных парковках в китайском Ухане летом 2019 года может говорить о более раннем, чем считается, начале эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает ABC News.

Коллектив учёных, возглавляемый профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном, изучил снимки с частных спутников, на которых изображены парковочные места у крупнейших больниц в Ухане. Для анализа были взяты снимки за два последних года.

Оказалось, что в августе 2019 года машин на парковках стало заметно больше, а осенью их количество дошло до максимума. В отдельные дни количество автомобилей увеличивалось почти вдвое по сравнению с тем же днём ровно год назад.

Кроме того, в начале осени пользователи китайской поисковой системы Baidu чаще запрашивали информацию о кашле и диарее. Именно эти симптомы проявляются у заразившихся коронавирусом.

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.

Читайте также: В США обвинили Китай в попытке помешать разработке вакцины от коронавируса