Челябинск, , 11:52 — REGNUM В Челябинской области осуждён бывший замглавы Нагайбакского муниципального района. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает областное управление СКР.

Следователи пришли к выводу, что этот гражданин совершил преступления в 2017 году. Он знал о том, что работы по благоустройству сквера в селе Фершампенуаз по муниципальному контракту выполнены и приняты, а все необходимые документы подписаны. Тем не менее встретился с фактическим исполнителем работ по договору субподряда и предложил ему обеспечить подписание актов о приёмке выполненных работ в обмен на 50 тыс. рублей.

Потерпевший передал чиновнику эту сумму. А затем преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Теперь уже экс-чиновник получил два года условно.