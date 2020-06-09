Таллин, , 11:54 — REGNUM За истекшие сутки на территории Эстонии были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего их общее число достигло 1 947. Об этом 9 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1947 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за этот же период в стране не было зафиксировано ни одного нового летального исхода от COVID-19 и потому их суммарное количество по-прежнему составляет 69.

Кроме того, уточняется, что в стране за время пандемии было проведено свыше 91 тысячи тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Шри-Ланки продлили действие всех типов виз для иностранцев в стране до 11 июля.