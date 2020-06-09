Сурабая, Индонезия, , 11:51 — REGNUM Государственное разведывательное управление Индонезии совместно с правительством города Сурабая продолжает проводить экспресс-тесты на коронавирус, сообщает Detik.

Издание отмечает, что около 400 человек приняли участие в массовом экспресс-тестировании на коронавирус. Жители казались полны энтузиазма и упорядоченности в ожидании экспресс-теста.

В течение 10-ти дней экспресс-тест в Сурабая-Сидоарджо прошли 1815 человек.

Известно, что если результат теста будет положительным, то соответствующее лицо получит дополнительное лечение и будет направлено в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин вновь призвал общественность соблюдать санитарный протокол.

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