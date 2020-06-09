Москва, , 11:49 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что отец Михаила Ефремова не допустил бы позора династии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Его отец розгами отхлестал бы его, чтобы не позорил династию», — заявил Жириновский.

Парламентарий напомнил, что Михаил Ефремов неоднократно попадал в аварии.

«Сейчас смертельный исход, погиб человек, и он еле стоит. А его фраза — что «народ — мерзкая подростковая гнида» — никуда не годится», — отметил парламентарий.

ДТП в Москве на Смоленской площади произошло 8 июня. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. Актера задержали, экспертиза показала, что он был пьян. Водитель фургона погиб.

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