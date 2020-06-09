Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области общее число носителей коронавирусной инфекции за весь период пандемии превысило 6,5 тыс. человек. В настоящее время госпитали заполнены почти на 30%, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 9 июня.

На Дону, по данным на утро 9 июня, общее число носителей коронавируса достигло 6 тыс. 542 человек. Из них выписаны 2 тыс. 469 человек, 51 пациент с подтверждённым тестом на SARS-CoV-2 скончался.

В настоящее время коечный фонд в регионе заполнен на 29,5% — в госпиталях находятся 663 пациента, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 10 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что летальные исходы зарегистрированы среди пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончались ещё три пациента с SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: Ростовские лаборатории провели более 166,6 тыс. тестов на коронавирус