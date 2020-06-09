Москва, , 11:45 — REGNUM Рост цен на летний отдых на курорты России связан не только с желанием «отбить упущенную прибыль» из-за пандемии коронавируса, но и с ростом спроса на внутренний туризм в условиях закрытия границ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Число гостиниц и санаториев в этом году ниже, а сам турсезон короче. Рынок въездного туризма в Россию в 2020 году может оказаться «нулевым», так как для зарубежных туристов границы откроются нескоро, а высокий туристический сезон в нашей стране приходится на период с мая по сентябрь.

Закон рынка. Резкий рост спроса почти всегда ведет к повышению цены. Впрочем, нет худа без добра. Деньги, которые россияне потратят внутри страны, поддержат восстановление экономики.

До пандемии российские граждане тратили на отдых за границей $55−60 млрд. Теперь что-то перепадет и российской туриндустрии. Хотя, конечно, далеко не все. В 2020 году кто-то потерял в зарплате, а кто-то работу вообще.

Плюс, вероятно, откроются туристические направления в СНГ, прежде всего, это коснется стран Евразийского экономического союза. Из основных направлений — Белоруссия и Иссык-Куль (Киргизия)», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил, что стоимость отдыха на курортах РФ может подорожать почти на 30%.

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