Тула, , 11:42 — REGNUM Два пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили 9 июня в региональном оперативном штабе.

«Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 66 и 71 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Новомосковска», — говорится в сообщении.

Общее число летальных исходов среди пациентов с положительными тестами на коронавирус в Тульской области на данный момент достигло 51. Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 843 случая заражения.