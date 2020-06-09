Уфа, , 11:41 — REGNUM 380 дворов планируют благоустроить в 2020 году в Башкирии. Об этом 9 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, чиновники планируют, что работы по благоустройству этих территорий будут закончены к концу октября текущего года. При этом рабочие уже начали приводить в порядок 281 двор, в которых будут оборудованы спортивные и детские площадки, заасфальтированы подъездные дороги. Кроме этого, во дворах будут установлены скамейки, смонтировано уличное освещение и видеонаблюдение.

Хабиров отметил, что решения по благоустройству территорий принимались совместно с жителями.

Глава Башкирии напомнил, что в прошлом году в регионе был проведен ремонт в 400 дворах.

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