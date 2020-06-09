Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Больницы Петербурга испытывают потребность в плазме с антителами к коронавирусу, но далеко не каждый переболевший COVID-19 может стать донором. Об этом сообщила 9 июня заместитель главного врача Городской станции переливания крови Наталья Орлова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы начали заготовку так называемой «антиковидной» плазмы с мая этого года. Мы сформировали два потока доноров. Первый — это люди, включая врачей, переболевшие в стационарных условиях. И врачи стационара, где лечился потенциальный донор, отбирают их для нас по критериям, и мы уже взаимодействуем с врачами стационаров. Второе направление — это люди, перенесшие инфекцию амбулаторно», — сказала Орлова.

Так как обращений от желающих сдать плазму было очень много, на сайте Городской станции переливания крови разместили анкету, которую необходимо заполнить всем потенциальным донорам. Однако очень небольшой процент из желающих действительно может сдать плазму.

«Люди, которые уже перенесли эту инфекцию и знают, как это тяжело, очень хотят помочь другим. На сайте на сегодняшний день заполнило анкету 103 человека. Но, к сожалению, из этих людей очень большой идет отсев — много противопоказаний. И на сегодня мы отобрали себе и обследовали, сделали анализ на антитела против SARS у 20 человек. На сегодня пять человек только из всех обратившихся к нам сдали «антиковидную» плазму», — сказала Орлова.

Всего станция к 9 июня заготовила такую плазму от 53 доноров.

«Потребность учреждений — она есть. В одну больницу мы выдали на сегодняшний день 88 доз плазмы, и они почти всю использовали», — добавила Орлова.

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Главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева напомнила, что методика по лечению больных COVID-19 плазмой уже вылечившихся пациентов пришла из Китая, опробовали ее и в Москве. Она как главврач видит свою задачу в подборе доноров, их обследовании и отправке на станцию переливания крови. Потенциально помочь могут и сотрудники медучреждения, указывает она.

«Практически все врачи стационара переболели коронавирусной инфекцией, они являются потенциальными донорами. Я с ними уже провела беседу. Сейчас мы проходим обследование, потому что не каждая кровь подходит. Люди, страдающие онкологическими заболеваниям, у некоторых могут быть сопутствующие заболевания, такие, как гепатит С, — они не могут быть донорами. Соответственно мы должны провести обследования этих наших докторов. И они будут донорами — мы обещаем, что все они придут на станцию переливания крови. Просто сейчас они очень заняты, они перегружены, работают с пандемией», — заявила Суровцева.

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