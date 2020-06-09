Пенза, , 11:39 — REGNUM В Пензенской области о мерах поддержки теперь можно узнать на открытом портале социальных услуг, сообщил министр труда региона Алексей Качан.

По его словам, на социальном портале сконцентрирована актуальная информация о соцвыплатах и услугах, которые реализуются в регионе. Такой интернет-ресурс наиболее удобно позволит ориентироваться в формах государственной поддержки граждан.

Социальный портал Пензенской области (socpnz.ru) представляет собой «электронную библиотеку», отражающую в доступном виде актуальную информацию социальной сферы области, с удобной системой навигации по услугам и выплатам для отдельных категорий граждан. Помимо этого здесь содержится реестр организаций социального обслуживания граждан. Портал также адаптирован под мобильные устройства.

В ближайшее время планируют запустить новые современные сайты учреждений социального обслуживания, комплексных центров и органов социальной защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в апреле 2020 года развернули четыре социальных проекта по поддержке граждан.

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