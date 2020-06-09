Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM Парад Победы, который 24 июня состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону, откроют барабанщики кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета.

Ростовские кадеты впервые откроют парад Победы. Во главе пешей колонны пройдут 24 воспитанника — обучающиеся 7-х — 11-х классов. В настоящее время барабанщики чеканят шаг на плацу кадетского корпуса.

В вузе уточнили, что 22 студента-казака ДГТУ в составе парадного расчёта донских казаков пройдут торжественным маршем по Красной площади 24 июня.

ИА REGNUM отмечает, что парадный расчёт войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» примет участие в параде Победы в Москве. 3 июня участники отправились в российскую столицу, где проведут подготовку к торжественному маршу.

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