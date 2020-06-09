Бангкок, , 11:43 — REGNUM Избирательные участки для голосования российских граждан по изменениям в Конституцию РФ будут открыты на острове Пхукет в Таиланде и в столице страны Бангкоке. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства РФ в Бангкоке в Twitter.

Отмечается, что граждане России, находящиеся в Таиланде, 1 июля смогут принять участие в голосовании на избирательном участке № 8284 в городе Бангкоке, который образован при посольстве.

Кроме того, прорабатывается вопрос организации участка на базе генконсульства РФ в городе Пхукете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде остаётся некоторое количество российских граждан, которые не смогли покинуть эту страну после объявления пандемии коронавируса. Голосование по изменениям в Конституцию РФ назначено на 1 июля 2020 года.