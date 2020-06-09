Ижевск, , 11:36 — REGNUM В Удмуртии с 15 июня отменяется обязательный двухнедельный карантин, который обязаны были соблюдать въезжающие в республику из других регионов. Об этом сообщает оперативный штаб республики со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

Кроме того, постепенно будут сниматься КПП (контрольно-пропускные пункты), организованные ранее внутри республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия фактически перешла на первый этап смягчения ограничений в рамках режима повышенной готовности 14 мая. Пока в республике сохраняется масочный режим для граждан в местах массового пребывания — магазины, аптеки, общественный транспорт.