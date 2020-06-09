Москва, , 11:34 — REGNUM В Госдуме обеспокоены ростом числа ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Мы подняли статистику, за период самоизоляции количество ДТП возросло в несколько раз, в Подмосковье каждое второе ДТП, которое происходило в режиме самоизоляции, оно происходило с пьяными водителями», — сообщил депутат Госдумы Александр Васильев («Единая Россия»).

Причем, по его словам, это были «традиционные летние ДТП».

«Это были случаи, когда пьяная компания на машине врезается в дерево или когда пьяная компания врезается в стоящий транспорт, то есть традиционные летние ДТП», — отметил парламентарий.