Барнаул, , 11:31 — REGNUM В рамках всероссийского марафона, получившего название #ОставайсяДонором, в Алтайский краевой центр крови сегодня, 9 июня, пришли почти 40 добровольцев. Об этом сообщает оперативный штаб всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе.

Общественники пояснили, что данная акция приурочена ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

«Сегодня волонтеры встречали доноров, дарили им значки с подходящей группой крови, ленточки в цветах российского триколора как символ приближающегося Дня России, приглашали проверить свои знания о донорстве и вручали сувениры за участие в интерактиве», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что потенциальным донорам в Барнауле будет предоставлена возможность трансфера до пункта сдачи крови и обратно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2020 г., судя по информеру, размещенному на сайте Yadonor.ru, в КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» катастрофически не хватало доноров.

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