9 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Дооптимизировались до того, что, случись какая неприятность, и тебе никто не поможет.

Игорь Свирин, , 12:04 — REGNUM



Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Райком закрыт, все ушли на фронт —

Режим повышенной готовности, а по-простому карантин, поставлен на паузу, в связи с чем появилась возможность подвести некоторые итоги жизни в «самоизоляции». Как минимум из соцсетей, а может, от родственников и знакомых, или даже сами с этим столкнулись, но многие знают, что во время «самоизоляции» многие москвичи столкнулись с тем, что не могут ни попасть на плановые операции, ни получить жизненно необходимые лекарства или процедуры. ИА REGNUM попыталось разобраться, что же случилось, а главное, кто виноват.

За точку отсчета можно принять 19 марта 2020 года, если точнее опубликованный приказ Минздрава № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». В самом же приказе есть среди прочего некоторые пункты, положившие начало эпопее с плановыми операциями и проблем с получением жизненно важных лекарств. В приложении 3 к приказу для глав региональных минздравов и руководителей медицинских организаций расписан временный порядок организации работы медицинских организаций.

«1.10. Приостанавливают проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

1.11. Рассматривают возможность переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, в том числе в условиях дневного стационара».

Региональные бюрократы, засучив рукава, принимаются за работу, и как минимум по этому направлению события принимают совсем неуправляемый характер. Попробуем в этом убедиться.

Правда, спустя два дня, 21 марта 2020 года, правительство выпустило свое распоряжение N 710-р «О временном приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ». В нём ничего не говорилось о плановых госпитализациях, оно примечательно другим. В нём предлагалось ФФОМСу и ряду других ведомств проинформировать граждан о временном приостановлении проведения всероссийской диспансеризации.

Далее в дело вступил федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). ФФОМС 26 марта 2020 года рассылает органам исполнительной власти субъектов РФ письмо, в котором, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову, рекомендует им внести изменения в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и заключенные тарифные соглашения. Получается, что 21 марта решили широко оповестить о приостановке диспансеризации, а 25-го уже не мелочась пересмотрели финансирование по ОМС.

Первым из территориальных подразделений на предложение головного ведомства откликнулся московский ФОМС (МГФОМС), «предупредивший руководителей медорганизаций о том, что с 1 апреля будет оплачивать только ту плановую медпомощь, которая оказана в Москве по направлению №057/у-04, выданному лечащим врачом по месту прикрепления пациента или региональным органом власти. Исключения были сделаны для случаев лечения по профилям «онкология» и «гемодиализ». Что это значило? Как пояснили Vademecum представители государственных и частных медорганизаций, по другим профилям высокотехнологичной и специализированной медпомощи (кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология) попросту сократятся плановые госпитализации иногородних пациентов».

В том же письме МГФОМС предупредил руководителей медучреждений «о том, что с 1 апреля 2020 года оплачиваться будут счета только за плановую стационарную медпомощь, оказанную по направлению из поликлиники, к которой прикреплен пациент. Решение МГФОМС не ограничено временными рамками, например, на период борьбы с распространением COVID-19, и, по информации Vademecum, нацелено на сокращение расходов фонда на медпомощь пациентам, застрахованным на других территориях и прибывающим на лечение в столицу».

Собственно, о том, с чего начали. Наиболее кардинально с вопросом о плановых госпитализациях разобрался столичный Депздрав. Господин Хрипун попросту приказал главврачам подведомственных медучреждений, госпитализировать только по экстренным случаям, плановую же госпитализацию не осуществлять.

У людей, которым требовались лекарства или процедуры и всё те же плановые операции, проблем оказалось не меньше. Первые сообщения об отказах стали поступать на Горячую линию Всероссийского союза пациентов в начале апреля.

Во Всероссийском союзе пациентов заявляли, что «российские больницы ограничили лечение пациентов не с коронавирусной инфекцией в дневных стационарах, от чего могут пострадать по меньшей мере несколько тысяч человек. Это следует из заявлений ряда пациентских организаций, оценивших первые итоги перепрофилирования мощностей системы ОМС для борьбы с эпидемией коронавируса. В первую очередь с приостановкой плановых процедур столкнулись больные редкими заболеваниями и гепатитами — однако в ряде случаев сроки ожидания лечения выросли и для пациентов с онкологическими заболеваниями».

Общественники сразу включились в работу и попытались в соответствующих ведомствах выяснить, что же происходит. Ответы на запросы стали приходить лишь в мае. И вновь выяснились удивительные вещи. Так, 8 мая Минздрав, ранее выпустивший приказ, которым свалил на региональные власти всю ответственность за лечение не короновирусных больных, ответил сопредседателю Всеросийского союза пациентов Андрею Жулеву, что никаких проблем нет. Людям с рядом тяжелых болезней помощь оказывается, а если нет угрозы жизни, то операции и подождать можно. Да и обеспечение лекарственными препаратами оказывается должным образом, в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Тогда же, 8 мая, гневным письмом разразился и ФФОМС, в котором указал, что для госпитализации наличие результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 не требуется.

А вот Депздрав Москвы торопиться не стал. Его глава Алексей Хрипун лишь 25 мая издал приказ об утверждении временного алгоритма плановой госпитализации пациентов в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы в период заболеваемости населения коронавирусной инфекцией COVID-19. Ну, так Москва испокон веков жила по поговорке «тише едешь, дальше будешь».

Признаться, к написанному выше вряд ли что добавишь. Ну, разве что отметить, что дооптимизировались до того, что для борьбы с мифической ли, с настоящей ли напастью, в попытках спасти одних граждан, без помощи оставляют других.