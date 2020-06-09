Калуга, , 11:36 — REGNUM 91 новый положительный тест на коронавирус подтверждён в Калужской области 9 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждён 4 тыс. 761 положительный тест: 2485 человек находятся на лечении, 2240 человек выздоровели, 36 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (633), в Обнинске (537), в Боровском районе (209), в Малоярославецком районе (178), в Жуковском районе (166) и в Кировском районе (108).

В больницах региона свободный коечный фонд превышает 50%. Показатель распространенности инфекции составил 0,96, охват тестированием на коронавирус — 106,8 на сто тысяч населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявили 89 носителей коронавируса