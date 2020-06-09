Хьюстон, США, , 11:31 — REGNUM Семья Джорджа Флойда в США организует его похороны 9 июня, церемония будет транслироваться в прямом эфире, передает CNN.

Мероприятие будет частным. «Эта служба станет праздником жизни Флойда», — заявила Миа Райт, служительницы церкви «Фонтан хвалы», где пройдет церемония.

«Мы празднуем жизнь, которая имела свои взлеты и падения, как и многие другие жизни, но также и жизнь, которая была связана с Богом и с которой все люди во всем мире теперь связаны из-за трагедии и травмы, через которую он прошел», — говорит Райт.

«И поэтому мы хотим устроить домашний праздник, мы хотим помнить его имя», — добавила служитель.

Отметим, Джордж Флойд был неоднократно судим, в т.ч. за преступления, связанные с наркотиками, а также за вооруженное ограбление, во время которого он прижимал пистолет к животу беременной женщины, пока подельники грабили ее дом. После убийства Флойда независимое вскрытие, заказанное его семьей, показало наличие в организме следов метамфетамина. Убийство Флойда полицейским вызвала бурные расовые протесты в США.

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