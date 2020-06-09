Самара, , 11:26 — REGNUM 46 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 9 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По информации данного ресурса, всего по области зафиксировано 3246 фактов заражения этой инфекцией. При этом за сутки справились с ней 36 человек, а всего победили вирус 1485 граждан.

Ресурс также сообщает о трех умерших пациентах с COVID-19 за последние 24 часа. Таким образом, всего в области умерли 32 пациента с этой болезнью.

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