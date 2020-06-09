Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:22 — REGNUM Власти Шри-Ланки продлили действие всех типов виз для иностранцев в стране до 11 июля, сообщило посольство РФ.

«Правительство Шри-Ланки приняло решение продлить до 11 июля 2020 года срок действия всех типов истекающих виз для находящихся в стране иностранных, в том числе российских, граждан», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Шри-Ланки приняли решение о разрешении на перемещения внутри страны, которое было ограниченно из-за пандемии коронавируса, а также о сокращении комендантского часа.

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