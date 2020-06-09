Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM В Приволжском федеральном округе за сутки выписаны после полного выздоровления 1443 человека, при этом число новых носителей коронавируса, выявленных за последние сутки составило 1226 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Беспрецедентное число выписанных пациентов приходится на Нижегородскую область — здесь на утро 9 июня выписаны 818 человек, в Пензенской области выздоровели 98 человек, в Марий Эл — 94, в Пермском крае — 80, в Оренбургской области — 69, в Ульяновской области — 59, в Башкирии — 52, в Чувашии — 42, в Мордовии и Самарской области — по 36, в Саратовской области — 23, в Татарии — 20, в Кировской области — 12 и в Удмуртии — 11.

При общем количестве подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Поволжье у 50 431 человека, выздоровели с момента начала наблюдений 27 044 жителя округа. Таким образом, выздоровели более 53,62% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее превышение числа выздоровевших в Поволжье за сутки над показателем выявления новых случаев заражения фиксировалось три дня подряд — 27, 28 и 29 мая. 27 мая общее число выздоровевших в Поволжье пациентов составило 1112 человек, а количество новых выявленных заражений коронавирусом составило 1072 случая. 28 мая число новых случаев заражения составило 1072, а было выписано по выздоровлению 1215 жителей округа. На 29 мая выявлено 1076 новых носителей коронавируса. При этом число выздоровевших граждан составило 1095 человек.

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