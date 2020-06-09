Москва, , 11:25 — REGNUM Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил 9 июня ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В ближайшее время он будет вызван на допрос», — сказал собеседник агентства.

Ефремов после задержания на месте ДТП дал подписку о невыезде, однако меру пресечения ему могут изменить на более строгую после переквалификации уголовного дела на более тяжёлое. Возможно также помещение актёра под арест или оставление прежней меры пресечения, пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. От полученных травм в больнице скончался водитель фургона, в который влетела иномарка Ефремова.

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