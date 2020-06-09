Москва, , 11:11 — REGNUM В России за последние сутки из больниц были выписаны 11 709 человек, у которых ранее медики диагностировали коронавирусную инфекцию. Такие данные ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

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«Больше всего выписано в Москве — 5390 человек», — уточнили в оперштабе.

На втором месте по количеству выздоровевших Нижегородская область. Здесь за сутки вылечились 818 пациентов с COVID-19. В Московской области выздоровел 641 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции вылечились 242 397 пациентов, у которых ранее подтвердилось наличие SARS-CoV-2 в организме.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 июня в России выявили 8595 новых носителей коронавируса. По данным оперативного штаба, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны. Больше всего в Москве — 1572, Московской области — 739 и Санкт-Петербурге — 318. При этом 171 пациент с COVID-19 скончался.

Всего в РФ за весь период пандемии выявили 485 253 случая заражения новым вирусом. Умерли 6142 человека, свыше 242 тысяч человек выздоровели.

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