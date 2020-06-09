Москва, , 11:16 — REGNUM Более 730 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в Филатовской больнице в Москве. Об этом сообщил 9 июня главврач учреждения Валерий Вечорко в социальной сети Facebook.

Он отметил, что всего в больнице находятся 1211 пациентов, из них 1167 — с внебольничной пневмонией предположительно вирусной этиологии. За сутки больница приняла 147 человек, ещё 154 были выписаны.

«В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 738», — уточнил Вечорко.

Среди пациентов — 26 беременных и родильниц с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 159 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 60 человек.

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