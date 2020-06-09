Москва, , 11:07 — REGNUM Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что разочаровалась в своем отце после ДТП с его участием.

«Я искренне надеялась, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», — написала она в своем Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве 56-летний актёр Михаил Ефремов на своём внедорожнике врезался в легковой автофургон. Водитель фургона скончался в реанимации.

На момент аварии Ефремов был пьян. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Ефремову может грозить до 12 лет тюрьмы.

Читайте также: В ДТП с актёром Ефремовым погиб уроженец Рязани