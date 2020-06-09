Казань, , 11:37 — REGNUM В Татарии 9 июня стало известно о 54 новых случаях заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения выявлено 3665 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3563 пациента, за сутки — 20 человек. Скончались с начала пандемии 10 пациентов. Количество летальных случаев остается неизменным, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 12 пациентов, 42 — получают помощь на дому. 53 новых случая заражения контактные, один — завозной.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 35 человек, в Набережных Челнах — 10 жителей. По возрасту пациентов: от 18 до 30 лет —11, от 30 до 50 — 18 человек, от 50 до 60 лет — 14 жителей, от 60 до 70 — девять человек, от 70 до 80 лет — двое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 9 июня выявили 1226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 50 431 случая.

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