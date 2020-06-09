Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 242 случая выявления коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Алапаевска, Артемовского, Арти, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Горноуральска, Дегтярска, Екатеринбурга (175 случаев), Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Лесного, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Режа, Свободного, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов

Теперь в регионе подтверждено 7910 случаев заражения коронавирусом. Подтверждено 46 смертей от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ослабили «режим повышенной готовности». Разрешено работать магазинам до 400 кв. м. с отдельным входом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области проверили на коронавирус более 333 тысяч человек