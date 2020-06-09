Мальмё, Швеция, , 11:08 — REGNUM Уже на следующий день после беспорядков на фоне проходящих протестов под лозунгом «Жизни черных важны» (Black Lives Matter) в Гётеборге полиция теперь хочет дать новое разрешение на еще одну так называемую «мирную демонстрацию». Новая акция протеста должна состояться в Мальмё. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Протесты в Соединенных Штатах Америка, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицейскими, перекинулись уже и в Европу.

Для Швеции все началось с третьеиюньской демонстрации в Стокгольме, который тут же перерос в массовые беспорядки. Спустя 4 дня, в ночь с 7 на 8 июня, массовые столкновения, поджоги, грабежи, нападения на полицию и мирных граждан были зафиксированы уже в Гётеборге.

Оказалось, что такие «мирные протесты» в Швеции еще не закончились. Так, региональное издание SVT в Сконе сообщает, что к муниципальным полицейским уже поступила заявка на проведение еще одной акции, которая должна состояться 9 июня в Мальмё, третьем по величине городе Швеции. В свою очередь, начальник местной полиции Энди Робертс заявил, что полиция намерена позволить гражданам выразить «демократическое право выражать свое мнение».