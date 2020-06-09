Красноярск, , 11:05 — REGNUM Родильный дом Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона возобновляет с 9 июня приём рожениц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Отделение патологии беременности откроется с четверга, 11 июня.

Как отмечается, после выявления 6 июня двух случаев заражения коронавирусом у двух сотрудников роддома, в больнице провели все необходимые мероприятия. Контактных отправили по домам на двухнедельный карантин.

«В учреждении проведена заключительная дезинфекция. 28 родильниц выписано под наблюдение по месту жительства. Ведётся медицинский мониторинг состояния персонала и пациентов, ежедневная термометрия в начале и в конце дня», — отметили в учреждении.

На сегодня в роддоме остаются 14 беременных женщин, а также 13 матерей с новорожденными детьми. Ни у кого из них не выявлены симптомы ОРВИ, все они находятся изолированно в своих комнатах.

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