Ташкент, , 11:05 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4448, сообщили 9 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00. Днем ранее в это время обнаружили 4352 случая заражения. Таким образом, за минувшие сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3357 пациентов, скончались 18 человек.

Отметим, по состоянию на 9 июня лечение продолжают получать 1073 пациента с коронавирусом. Состояние восьми человек оценивается как тяжелое, одного — как критическое.

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