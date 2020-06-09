Рязань, 9 июня 2020, 11:06 — REGNUM Ещё 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено у жителей Рязанской области за минувшие сутки. Выписаны с выздоровлением 129 пациентов, сообщили 9 июня в региональной оперативной рабочей группе.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 4164 носителей коронавируса. Ещё 64 положительных теста направлены на подтверждение в лабораторию регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 4228 человека.
Общее количество выздоровевших в Рязанской области достигло 1579 человек.