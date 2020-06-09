Элиста, , 11:03 — REGNUM Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту убийства в Республике Калмыкия троих маленьких детей, поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщила 9 июня пресс-службе СКР.

Бастрыкин поручил СУ СКР по Калмыкии провести полный комплекс следственных действий и экспертных исследований для установления причин трагедии, а также дать правовую оценку работе компетентных органов, обязанных осуществлять контроль безопасности жизни и здоровья детей.

«Ход и результаты расследования поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Элисте в одном из домов было обнаружено тело 35-летней женщины и её детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения с множественными ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Согласно предварительным данным следствия, женщина убила детей, а затем покончила с собой.

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