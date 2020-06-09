Москва, , 11:03 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 на территории России скончался 171 пациент. Об этом 9 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания в стране стало 6 142.

Также сообщается, что за этот же период было выявлено 8 595 новых подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их суммарное количество стало 485 253.

При этом число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России на сегодняшний день составляет 242 397.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число проведенных в России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день превысило 13,2 млн.