Оренбург, 9 июня 2020, 11:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил еще 64 положительных теста на SARS-CoV-2, сообщает 9 июня Управление Роспотребнадзора по региону.
На 100 тыс. населения в регионе приходится 125,76 носителей коронавируса. Темп прироста случаев заражения — 2,67.
На сегодняшний день в Оренбуржье (с начала пандемии) лабораторно подтвержден 2 461 случай заражения коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус. рф, выздоровели 1 704 пациента, скончались восемь пациентов.
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