Москва, , 11:04 — REGNUM Число пациентов в Москве, успешно прошедших лечение от коронавирусной инфекции, увеличилось на 5390 человек за минувшие сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, информирует 9 июня московский оперштаб.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов», — сказала Ракова.

Всего в Москве зарегистрировано 109 737 случаев выздоровления от заболевания COVID-19.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 июня в столице подтвердили заражение коронавирусом у 1572 человек. Всего таких случаев в столице 198 590, число умерших пациентов составляет 3029 человек.

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