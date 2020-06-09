Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки скончались ещё три пациента, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 июня.

Известно, что скончались 80-летняя и 68-летняя женщины с онкозаболеваниями и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 73-летний мужчина с хроническими сердечно-сосудистыми и эндокринологическими заболеваниями.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ростовской области скончался 51 человек.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки на Дону, по данным на утро 9 июня, подтверждено ещё 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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