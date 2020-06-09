Москва, 9 июня 2020, 10:59 — REGNUM Информация об отставке председателя Московского городского суда Ольги Егоровой является недостоверной, сообщили в пресс-службе суда.
«Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация», — цитирует слова представителя суда агентство «Интерфакс».
Ранее сведения об отставке Егоровой появились в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в апреле 2020 открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда. Срок полномочий Егоровой завершается в октябре 2020 года.
Документы соискатели могли подать до 15 мая 2020 года.
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