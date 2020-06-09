Москва, , 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову. Об этом сообщает депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) в своём телеграм-канале.

Свои подписи в проекте постановления поставили девять депутатов из трёх оппозиционных фракций — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Документ направлен в думу на рассмотрение.

«Основная причина — отсутствие обоснования дохода в 2 млрд рублей в 2019 году», — указал Ступин повод для инициирования отставки председателя Мосгордумы.

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