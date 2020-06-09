Пенза, , 11:24 — REGNUM В Пензенской области 9 июня лабораторно подтверждены 138 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала наблюдения зафиксировано 3191 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения 2531 человек, за сутки — 98 пациентов. Скончались с начала пандемии 28 жителей региона, за последние 24 часа — еще два летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской областной 8 июня зарегистрированы еще два смертельных случая пациентов после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Читайте также: В Пензенской области умерли ещё два пациента с COVID-19