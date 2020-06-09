Барнаул, , 10:54 — REGNUM В Алтайском крае начался первый этап ослабления ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. В соответствии с указом губернатора региона Виктора Томенко, отменена обязательная самоизоляция для прибывающих в Алтайский край, отменяются ограничения по выходу из дома для граждан до 65 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жителям региона можно заниматься спортом на открытом воздухе, сохраняя социальную дистанцию. Разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, некоторых непродовольственных магазинов, разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.

«Особенное внимание уделено там, где мы начали работать, где мы стали возвращаться к обычной жизни, все равно это — возвращение поэтапное, с соблюдением всех ограничений, всех рекомендаций, всех предписаний и правил, установленных Роспотребнадзором с обязательным контролем их выполнения и необходимостью тех ограничений, которые нашими решениями введены и пока остались: масочный режим, социальное дистанцирование, самоизоляция людей старшего поколения (старше 65 лет).

Мы предусматриваем также шаги к возврату мер ужесточения, если распространение коронавируса покажет положительную динамику. Конечно, не хотелось бы — как на гармошке играть. Но если так будет, то придётся делать», — пояснил Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новую редакцию указа о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил 7 июня 2020 г. В официальном сообщении на этот счёт говорится о том, что смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что регион выполняет методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда.

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