Краснодар, , 10:53 — REGNUM Два пациента с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 июня в региональном оперативном штабе.

38-летний житель Кропоткина был госпитализирован в Тихорецкую ЦРБ после возвращения из Санкт-Петербурга: у него была повышенная температура, кашель, одышка. В больнице у пациента подтвердили положительный тест на коронавирус и поставили диагноз двусторонняя пневмония. 4 июня его состояние ухудшилось, его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, однако спасти пациента в итоге не удалось.

21 мая в больницу Краснодара поступил 72-летний житель Геленджика — также с высокой температурой и одышкой. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Мужчина находился в отделении реанимации, с 31 мая он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, спасти его не удалось.

Всего в Краснодарском крае на данный момент скончались 46 пациентов с COVID-19. Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 574 случая заражения.

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