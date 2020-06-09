Москва, , 10:51 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, который устроил смертельную аварию на Смоленском проспекте в Москве, с начала 2020 года неоднократно нарушал правила дорожного движения.

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«Ефремов привлекался к административной ответственности десять раз за нарушения ПДД», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве 56-летний актёр Михаил Ефремов на своём внедорожнике врезался в легковой автофургон. Водитель фургона скончался в реанимации.

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Известно, что на момент ДТП Ефремов был пьян. В отношении актера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Однако в связи со смертью пострадавшего дело могут переквалифицировать на более тяжёлое. Ефремову может грозить до 12 лет тюрьмы.

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