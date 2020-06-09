Красногорск, , 10:46 — REGNUM В Московской области после лечения от коронавируса за сутки из медучреждений выписали 641 пациента. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в Московской области от COVID-19 вылечились 12 672 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за минувшие сутки выявили ещё 8595 носителей коронавируса. Всего выявлено 485 253 случаев. Скончались 6142 человека, выздоровели — 242 397.

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