Москва, , 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8595 новых носителей коронавируса. Об этом 9 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения выявили в 83 регионах России, зафиксирован 171 летальный исход. Выздоровели более 11,7 тыс. человек.

В Москве по-прежнему выявили наибольшее число новых случаев — 1572. В Подмосковье — 739, в Петербурге — 318. Далее следуют Нижегородская область — 292, Свердловская область — 242, Воронежская область — 220, Иркутская область — 206, Ростовская область — 187, Красноярский край — 157. 149 случаев выявили в ХМАО, в Смоленской и Челябинской областях — по 143.

Более сотни носителей коронавируса выявлено в Пензенской, Орловской, Саратовской, Тульской, Ивановской, Новосибирской областях, а также в Дагестане.

Всего в РФ выявили 485 253 случая заражения новым вирусом. Умерли 6142 человека. Выздоровели более 242 тысяч человек.