Уфа, , 11:01 — REGNUM В Башкирии планируют предоставить преимущественное право приема в школы несовершеннолетним, братья и сестры которых уже в них учатся. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-служба ведомства, соответствующие изменения в статью 54 Семейного кодекса Башкирии в окончательном чтении планируют принять депутаты госсобрания на пленарном заседании 25 июня.

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, несовершеннолетних в школы принимают с учетом адреса их регистрации. Но зачастую возникает такая ситуация, при которой старший ребенок начал учиться в школе, а семья переехала на другое место жительства. Когда младшему ребенку нужно записываться в первый класс, что в приеме в этой же школе ему отказывают из-за изменения прописки.

Такая ситуация неудобна как ученикам, так и их родителям, поскольку сестры и братья оказываются разделены друг от друга. А родителям приходится доставлять своих детей в разные школы. Изменения позволят решить эту проблему, отметил он.

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