Село Тоцкое, Оренбургская область, , 10:41 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области после уголовного преследование за ненадлежащее исполнение родительских прав и приговора мать двоих детей встала на путь исправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, женщина злоупотребляла алкоголем. На покупку спиртного тратила детские пособия. Дети проживали в антисанитарных условиях. За долги семье прекратили предоставление коммунальных услуг. Пищу мать готовила на костре, а воду брала из реки.

Суд признал женщину виновной по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с ним). Оренбурженке вынесено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

В отношении нерадивой родительницы проводили профилактические мероприятия. После них и вынесенного приговора женщина отказалась от алкоголя, устроилась на работу и арендовала благоустроенную двухкомнатную квартиру. В настоящее время дети продолжают проживать с матерью.

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